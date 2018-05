Strenger optreden tegen spookrijders Vollenhove

VOLLENHOVE

De gemeente gaat strenger optreden tegen automobilisten die in Vollenhove in de straat Aan Zee tegen het verkeer inrijden. Er geldt in deze straat een eenrichtingsverkeer, maar dat bord wordt massaal genegeerd klagen bewoners van de straat. Volgens de Belangenvereniging Vollenhove Stad (BVVS) gaat het hier om inwoners uit Vollenhove die dan via de Vismarkt en vervolgens tegen het verkeer in Vollenhove, via het nauwe straatje Aan Zee, verlaten. De BVVS heeft de gemeente verzocht hier nadrukkelijker te handhaven.