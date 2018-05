Open Dag BAF op De Planthof

Normaliter is de bouwplek verboden, maar van 10.00 tot 16.00 uur is de bouwplaats open voor publiek. De toegang is gratis en er valt een hoop te beleven voor jong en oud. Bos Bouwbedrijf is druk bezig om de school te verduurzamen en op te frissen. De plafonds worden gestript, de vloerbedekking gaat er uit en de radiatoren worden vervangen. ‘We doen de hele verbouwing in drie fases. Het geheel moet 1 september opgeleverd worden’, vertelt Dirk Bos.

Ondertussen gaan de lessen op school gewoon door. Voor Dirk Bos is het een bijzondere klus omdat zij vader Huib vroeger meewerkte aan de bouw van de school en hij zelf en zijn kinderen les kregen op De Planthof. Op de Dag van de Bouw zijn alle leerlingen van de school uitgenodigd om zelf ook lekker te timmeren. Ze mogen van de schrootjes van het plafond plantenbakjes maken. ‘Daarmee wordt het hout ook nog eens hergebruikt.’ Voor jongeren zijn er nog leuke prijzen te winnen bij de wedstrijd Bouw de langste brug.

Tijdens de Dag van de Bouw kunnen bezoekers niet alleen zien hoe ver de bouw gevorderd is, maar krijgen ze ook uitleg over hoe de bouw in z’n werk gaat. Natuurlijk wordt er nog steeds veel handwerk door echte vakmensen verricht, maar achter de bouw gaat ook een wereld aan innovatieve producten en processen schuil waarin met de modernste technologieën en technieken wordt gewerkt.

De open dag wordt georganiseerd door Bouw Adviesteam Flevoland. Het team bestaat uit een samenwerkingsverband van ongeveer 15 bedrijven uit de Noordoostpolder en Urk die op het gebied van bouwen, verbouwen, buitenleven en woninginrichting samenwerken.De Dag van de Bouw is een initiatief van Bouwend Nederland, de branchevereniging van bouw- en infrabedrijven. Eén keer per jaar stellen de aangesloten leden hun mooiste en meest bijzondere bouwplaatsen open voor het publiek. Vorig jaar trok de Dag van de Bouw meer dan 68.000 bezoekers.

Kijk voor meer informatie of andere 120 opengestelde locaties op www.dagvandebouw.nl.