Zes verschillende posten maar toch één, zo omschrijft Sylvie Peeters, bevelvoerster bij post Marknesse, de brandweer in de Noordoostpolder. Zes posten en toch samen één. ‘Dat zie je dan ook terug als wij op 30 juni ons 75-jarig jubileum vieren. Alle posten in de Noordoostpolder openen die dag hun deuren voor het publiek.’

‘De brandweer van Marknesse staat die dag op het Marktplein en wij willen de mensen laten zien en beleven hoe de brandweer er in grote lijnen uitziet. Wij laten zien wat de brandweer zoal doet, wij vertellen iets over brandpreventie en over de hulpverlening. Wij proberen de mensen dit te laten beleven via virtual reality. Er is veel te doen voor de kinderen, zodat wij de ouderen van alle nodige informatie kunnen voorzien. Veel één op één gesprekken voeren met onze bezoekers.’

Jubileumjaar

‘Het jaar 2018 is voor ons een jubileumjaar, maar ik hoop niet onze laatste. Het werk wordt een beetje overschaduwd omdat wij het met steeds minder mensen moeten doen. Er moeten nodig nieuwe collega’s bijkomen want het begint wel erg krap te worden. Wij pakken deze dag dan ook met beide handen aan om nieuwe vrijwilligers te werven. Ik was 35 jaar toen ik als vrouw bij de brandweer kwam, dus ook de dertigers zijn van harte welkom.’

‘Voor mij betekent 75 jaar brandweer in de Noordoostpolder een mijlpaal waar ik een klein onderdeel in mag zijn. Of je er nu 13 jaar bij zit zoals ik of 40 jaar zoals mijn collega. Dat is ook de kracht van post Marknesse. Bij ons is alles bespreekbaar en wij willen er altijd voor elkaar zijn. Het is een tweede familie geworden en dat voelt goed. En dit familiegevoel sluiten wij dan op 30 juni gezamenlijk af met alle posten in de Noordoostpolder, zes verschillende posten en toch samen één.’