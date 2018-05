Vluchtelingen helpen bij Present mee

Present Noordoostpolder start het project: Mix & Match. In gemengde teams helpen vluchtelingen en polderbewoners, mensen in de Noordoostpolder die dit hard nodig hebben.

Present verbindt op een laagdrempelige manier mensen die zich willen in zetten met voor een ander. Mix en Match is bedoeld om lokale polderbewoners te koppelen aan nieuwe-bewoners uit andere landen en culturen. Een Mix & Match activiteit, betekent iemand in de Noordoostpolder helpen met praktische hulp en warme aandacht. De activiteiten vinden plaats op incidentele basis en duren meestal een paar uur. Voor de activiteit matcht Present Noordoostpolder een mix van lokale polderbewoners en vluchtelingen uit verschillende landen.

Ontmoeting culturen

Samen actief bezig zijn is meer dan alleen praktisch hulp bieden. Het is ook een ontmoeting tussen mensen uit verschillende landen en culturen, samen Nederlands oefenen en elkaar leren kennen en waarderen. Concrete voorbeelden van hulp zijn het opknappen van een verwilderde tuin of hulp bij klussen in huis zoals opruimen, schoonmaken of behangen. Present Noordoostpolder is een kleine, lokale organisatie die een verbinding legt tussen mensen die hulp nodig hebben en mensen die willen helpen. Present Noordoostpolder heeft goede contacten met de maatschappelijke organisatie die goed in de gaten hebben welke huishoudens hulp nodig hebben. Het gaat om mensen met weinig financiële middelen, geen sociaal netwerk en soms ook met een handicap. Triple-win dus: zowel voor de hulpontvangers, de vrijwilligers als de hulpverleners. Ze zijn gespecialiseerd in het werken met groepen die op incidentele basis vrijwilligerswerk willen doen.

Iedereen die geïnteresseerd is om mee te doen in dit Mix & Match project kan zich aanmelden via info@presentnoordoostpolder.nl.

Op woensdag 27 juni is er een bijeenkomst over Mix & Match, speciaal gericht op statushouders. Deze bijeenkomst is in het kantoor van Vluchtelingenwerk, Urkerweg 1 in Emmeloord en begint om 15 uur. Het Mix & Match project wordt mede gefinancierd door het Oranjefonds.