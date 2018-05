Pluim voor ‘vrouw en kind’ Antonius

De afdeling Vrouw en Kind van het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord heeft vorige week de Pluim 2018 – 2019 ontvangen van de Monitor Fertiliteitszorg van vereniging Freya.

De Pluim wordt uitgereikt aan klinieken die fertiliteitszorg bieden volgens de kwaliteitscriteria van Freya. ‘Voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen betekent deze pluim dat ze ervan verzekerd kunnen zijn dat we volgens de criteria van de patiëntenvereniging werken. Zo is er in ons behandeltraject volop ruimte voor praktische en psychosociale aspecten, tijdens en na de behandelingen’, aldus gynaecologe Monic Wortelboer.

Freya is een vereniging met als doel belangenbehartiging voor en dienstverlening aan mensen met vruchtbaarheidsproblemen. De Monitor Fertiliteitszorg biedt een overzicht van de fertiliteitszorg zoals die in de Nederlandse ziekenhuizen is georganiseerd.