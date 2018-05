Nieuwbouw mag niet meer op aardgas

Gemeente Noordoostpolder mag hiervoor na 1 juli 2018 geen omgevingsvergunning meer afgeven. Door de wetswijziging van minister Wiebes mogen nieuwbouwprojecten maar ook individuele woningen niet meer aangesloten worden op het aardgasnetwerk. Gemeente Noordoostpolder is blij met deze ontwikkeling. De gemeente wil in 2030 energieneutraal zijn.

Gemeente Noordoostpolder adviseert alle inwoners en zeker degenen met nieuwbouwplannen zich goed te oriënteren op andere manieren van verwarmen. Mensen die onlangs een kavel hebben gekocht of dit gaan doen, krijgen hierover persoonlijk bericht. Voor advies over aardgasloos wonen kan men contact opnemen met het Energieloket Flevoland via www.energieloketflevoland.nl, telefoonnummer 0320-253505. Meer informatie over aardgasloos wonen vindt men daarnaast onder andere op www.hierverwarmt.nl en www.milieucentraal.nl.

In Noordoostpolder is het inmiddels al bestaand beleid dat nieuwbouwlocaties niet meer van een gasnet worden voorzien. Zo worden aan de Walstraat in Kraggenburg woningen gebouwd zonder aardgasaansluiting en wordt fase 2 van Emmelhage ook niet meer voorzien van een aargasnetwerk. Ook Mercatus maakt steeds meer woningen gasloos. Zo staan er in Rutten en Ens aardgasloze woningen en worden er in Marknesse woningen op een andere manier verwarmd.