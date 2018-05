De beste vakantiehuisjes zijn te vinden in Flevoland

Vakantiegangers waarderen de vakantie-accommodaties in Flevoland als beste van Nederland. Dit blijkt uit ‘Het Gastvrijheidsonderzoek’ dat vakantieparkenwebsite Bungalowparkoverzicht.nl heeft uitgevoerd op basis van 1.325 vakantiebezoeken in Nederland.

De Nederlandse vakantiegangers werden gevraagd naar hun mening over verschillende aspecten van gastvrijheid, zoals: de vriendelijkheid en behulpzaamheid van de inwoners, de uitnodigende natuur en dorpen in de omgeving, de kwaliteit van de accommodaties, de horecavoorzieningen en de recreatieve mogelijkheden.

Vakantiehuisjes in Flevoland dik in orde

De Nederlandse vakantieganger waardeert de accommodaties in Flevoland als beste van alle provincies in Nederland met een 7.61. De accommodaties werden onder andere beoordeeld op hygiëne, de staat van het onderhoud, het sanitair en de bedden. Ook in de provincies Overijssel (7.56) en Zeeland (7.47) is de Nederlandse vakantieganger tevreden over de vakantiehuisjes.

De accommodaties in de provincie Groningen krijgen de laagste waardering met een 6.89. Ook de provincies Utrecht (7.15) en Limburg (7.19) scoren lager dan het landelijke gemiddelde.

Flevolanders in top 3 vriendelijkheid en behulpzaamheid

De Nederlandse vakantieganger geeft de Flevolanders een 7.52 voor hun vriendelijkheid en behulpzaamheid. Hiermee hoeven ze alleen de Overijsselaren (7.53) en de Limburgers (7.59) voor te laten. Zij zijn nog nét iets gastvrijer volgens de Nederlandse vakantieganger.