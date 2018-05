Chauffeur mag rijbewijs houden na ongeval N50

De vrachtwagen reed op 2 november 2016 's ochtends met 86 kilometer per uur in op een file. Tegen de 22-jarige chauffeur Ruben W. uit 's-Heerenbroek was een veel hogere straf geëist. Het Openbaar Ministerie meende dat hij een grove verkeersfout had gemaakt. Hij zat namelijk met zijn telefoon te spelen in plaats van op de weg te letten. Daarom werd een werkstraf van 160 uur, een celstraf van een maand voorwaardelijk en een rijontzegging van een jaar gevorderd. Bij dat ongeval werd een kleine Suzuki meters meegesleurd door de vrachtwagen. Ook diverse andere auto's waren betrokken bij de botsing.

De toen 18-jarige Hillien Bakker, bestuurder van de rode Suzuki, werd in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen. Een gescheurde milt was op dat moment levensbedreigend. Een van de bij het ongeval betrokken automobilisten verkeerde in shock nadat hij haar in haar wagen zag zitten. Toch overleefde ze het ongeval wonderwel en herstelde volledig. De 22-jarige chauffeur was nadat hij uit de cabine stapte ervan overtuigd dat hij iemand had doodgereden. W. deed vlak na het ongeval echter iets opvallends: hij verwijderde vier die ochtend verstuurde berichten van zijn telefoon.

De rechters menen dat er geen verband is tussen het sturen van die berichten via de telefoon en het ongeval. De app'jes zijn immers minuten voor het ongeval al verstuurd. Dat maakte dat de rechters geen grove verkeersfout maar 'een enkel moment van onachtzaamheid' bewezen achtten. En dat leverde een aanzienlijk lagere straf op.

