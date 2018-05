Beweegpark geopend op Urk

URK

Wethouder Freek Brouwer heeft donderdagmorgen samen met dames van een bootcampgroep van Keep Fit de beweegtoestellen aan de sportboulevard aan de Staartweg, achter de grote Singel in gebruik genomen. De wethouder toonde bij een van de speeltoestellen zijn spierkracht ter opening van het outdoor fitnessparkje. De beweegtoestellen zijn voor iedereen toegankelijk om te gebruiken. De sportbaan zou eigenlijk al eerder geopend worden, maar door vernieling van de de bijbehorende bordjes met informatie over de beweegtoestellen was deze later dan gepland. De gemeente Urk verwacht dat de inwoners goed en sportief gebruik maken van de toestellen en dat vernielingen achterwege blijven.