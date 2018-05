Zweefvliegclub NOP houdt open dag

Alle tweezitters van de club worden ingezet om belangstellenden boven de Noordoostpolder rond te vliegen. Wilt u ook eens zweefvlucht meemaken en genieten van het geweldige uitzicht en de rust in de lucht? Kom dan vanaf 10.00 uur langs. Meevliegen kost 30 euro en de minimum leeftijd is ongeveer 6 jaar. We bevelen u aan een petje en zonnebril mee te nemen om uzelf goed te beschermen tegen de zon.

Naast de mogelijkheid om mee te vliegen is er een static show waarbij een zweefvliegtuig klaar staat voor tekst en uitleg van de cockpit en kunt u een foto van u zelf (laten) maken in de cockpit. Onze leden vertellen u met veel passie en enthousiasme over de vele ins- en outs van onze zweefvliegtuigen en natuurlijk over het zweefvliegen zelf.

De club biedt ook de mogelijkheid een proefles in de vluchtsimulator te maken.