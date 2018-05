Wereld kan weer meekijken in Blokzijl

De buitenwereld kan met de terugkeer van de webcam in Blokzijl weer meekijken in het havenstadje.

Zaterdag werd de webcam, die twee jaar gemist werd, teruggeplaatst. In samenwerking met Heel Holland Kijkt is de V(ereniging) T(oeristisch) en (R)ecratief (B)elang Blokzijl (VTRB) er in geslaagd om de Webcam te plaatsen, welke een prachtig overzicht geeft van de Havenkolk van Blokzijl. ‘Vaak ontvingen wij van inwoners en toeristen de opmerking “Waarom is er geen Webcam meer in Blokzijl” Dit hebben wij ter harte genomen’, vertelt secretaris Ludwig Lassche van de VTRB Blokzijl.

‘Na het verdwijnen van de vorige Webcam zijn we naarstig op zoek gegaan naar een alternatief, die wij hebben gevonden in partner “Heel Holland Kijkt".’ Deze heeft inmiddels in heel Nederland meer dan honderd Webcams hangen, onder andere in Harlingen en Hoek van Holland. ‘Wij prijzen ons gelukkig dat wij nu ook in dit rijtje staan, immers Blokzijl is met zijn prachtige havenkom en centrum een uniek plaatje.’

De vereniging hoopt met de Webcam ook veel bezoekers te trekken. In de afgelopen maand april hebben bezoekers uit 87 landen gekeken, en dagelijks komen 15.000 bezoekers een kijkje nemen op één van de Webcams van “Heel Holland Kijkt”. Verder is er voor de ondernemers en andere gegadigden een mogelijkheid om hun bedrijf nog meer te profileren, doormiddel van het plaatsen van een advertentie.