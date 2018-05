Wandelen rond Marknesse

MARKNESSE

Liefst 305 wandelaars uit Marknesse en omstreken zijn dinsdagavond begonnen aan de 34ste editie van de Avondvierdaagse. De helft van de wandelaars loopt de 10 kilometer en de andere helft loopt 5 kilometer. In het peloton van de vijf kilometer lopers doen ook bewoners van Markehof mee. Zij laten zich voortduwen in hun rolstoel. ‘We zorgen er altijd voor dat er wat dat betreft een rolstoelvriendelijk parcours is’, zegt Rika Hansma van de Avondvierdaagsecommissie. In deze commissie zitten 6 personen. De wandelaars kunnen het parcours veilig lopen dankzij de inzet van de Marknesser verkeersregelaars, een door Dorpsbelang georganiseerde vaste groep die inzetbaar is bij evenementen in het dorp. De wandelaars worden morgenavond ingehaald door de drumband DOKA om bij sportpark De Punt te finishen. Foto Reina Halman Fotografie