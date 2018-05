Tot zes jaar celstraf in zaak Urker viskotter

Johannes N., eigenaar van de kotter, kreeg vier jaar gevangenisstraf. Hij hoeft de kotter niet af te staan. De 37-jarige Montenegrijn Dalibor D. kreeg zes jaar celstraf. Hij werd ingevlogen voor het smokkelen van de drugs en was als tussenpersoon betrokken in de zaak.

Schipper Tiemen Klaas W. (39) gaat voor 3,5 jaar achter de tralies, bemanningslid Marcin R. (42) kreeg drie jaar celstraf. Bemanningslid Klaas Willem F. kreeg vijf jaar cel. F. stond in direct contact met de organisatoren van de drugssmokkel. In een andere rechtszaak staan deze organisatoren, Muhammed S., Leendert R. en Ferry B., terecht.

In de kotter werden tassen met daarin totaal 261 kilogram cocaïne aangetroffen. De drugs kwamen uit een vrachtschip uit Zuid-Amerika en waren overboord gegooid. De kotter plukte de drugs uit het water.

De politie kwam per toeval achter deze smokkel, doordat versleutelde berichten in een ander onderzoek konden worden gekraakt. Nadat er onderzoek werd opgestart kon de politie op 10 juni vorig jaar in de haven van Harlingen overgaan tot actie.