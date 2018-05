Simson komt met ‘Papamamacocktail’

In het nummer omschrijft Simson de liefde voor zijn vrouw, twee zoons en derde kindje dat op komst is. Het nummer is onderdeel van zijn derde project “Losse klodders”. De vocalen op de track bestaan voor een groot deel uit gewone zangpartijen, een primeur. De beat voor Papamamacocktail is geproduceerd door ANB Studio. De mixage is van de hand van Kwiss beats. De mastering is gedaan door Statinski Mastering.

Het nummer is te beluisteren via www.simsonhiphop.nl en de youtubelink: https://youtu.be/aUuCV9hHdT8.