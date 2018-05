Joyce Gorter Miss Beauty Flevoland?: 'Je moet de show stelen'

Wordt Joyce Gorter (24) uit Creil Miss Beauty of Flevoland? Komende donderdag vindt in de Koningshof op Urk de finale van deze missverkiezing plaats. 'Dit is een geweldig avontuur.'

Door Alexander Drost

Het zijn spannende dagen voor Joyce. Vanuit haar schoonheidssalon Mooi by Joy - er wordt druk geklust om van het nieuwe onderkomen een pronkstuk te maken - in haar woonplaats vertelt ze honderduit over haar ervaringen in de modellenwedstrijd. Voor haar is het de laatste tijd figuurlijk nagelbijten, nu de finale steeds dichterbij komt. 'Hoewel ik nu de nodige ervaring heb, ben ik alsnog heel erg zenuwachtig. Ik word dan altijd drukker dan normaal', vertelt ze. 'Maar ik heb er vooral heel erg veel zin in. Ik bereid me zo goed als mogelijk voor.'

Boost

Vorig jaar deed Joyce Gorter mee aan de Miss Beauty of Friesland. Ze had de smaak te pakken en na haar verhuizing vanuit het Friese Langelille naar Creil besloot ze zich op te geven voor de Flevolandse editie van dit jaar. Joyce kent het wereldje, weet hoe alles werkt. Hoe intensief sommige dagen kunnen zijn, hoe je daarmee dealt. De missenwereld gaf haar zelfvertrouwen bovendien een flinke boost. 'Zomaar mensen aanspreken op straat, dat deed ik eerder echt niet', noemt Joyce, die van het rustige leven in het dorp geniet, als een van de voorbeelden.

In aanloop naar de finale op Urk kan er per sms nog worden gestemd op de kandidates. Met een kleine dertig stemmen staat Joyce lang niet bovenaan, maar feit is dat deze stemmen uiteindelijk 'slechts' voor twintig procent meetellen in de eindstrijd. Alles komt aan op de finaledag. Op die dag moeten de dames alles geven, om de jury nogmaals te kunnen overtuigen van hun kwaliteiten. 'Het traject ernaartoe alleen al is fantastisch', vertelt de finaliste.

Beauty en brains

In die finale kom je niet zomaar. Er gaat een periode aan vooraf, waarna een castingdag uitsluitsel moet brengen. 'Nadat je je hebt aangemeld en je op basis van foto's en je verhaal naar de casting mag komen, krijg je tijdens die dag een nummer opgeplakt', vertelt Joyce. In drie rondes wordt het nodige van de dames gevraagd. 'Na een voorstelronde liepen we in bikini over de catwalk. Vervolgens kregen we een vraag in het Engels. Het is belangrijk dat je Engels goed is, mocht je internationaal doorbreken', glimlacht ze. 'Je moet op die momenten letterlijk de show stelen. Ik heb het gedaan op de manier waarop ik denk dat 't beste is. Dat werkt denk ik het beste.'

Het bleek haar geen windeieren te leggen, want in de categorie Miss Beauty (19 tot en met 26 jaar) werd ze een van de finalisten in Flevoland. Het gaat naast de beauty ook om de brains, vertelt ze. 'Zo pitchen we tijdens de finale dertig seconden over een bepaald onderwerp. Dat gaat vooral om problemen in de wereld. Over een issue moet een finaliste gevat en onderbouwd kunnen vertellen. Daarnaast is het zogenaamde catwalkloopje van groot belang. 'Dat gaat in uptempo', vervolgt ze. 'Je moet goede heupbewegingen maken en vooral altijd blijven lachen. Ik was eerder best wel stijf, maar ik heb er veel op geoefend. Je krijgt er in dit traject ook training in.

Waard

Daarnaast oefen ik als ik met de hond loop. Het is echt aan jezelf.' Mocht Joyce de missverkiezing winnen, dan volgt de landelijke Miss Beauty wedstrijd. 'Daarop hoop ik natuurlijk. Duidelijk is in ieder geval dat dit alles mij heel veel heeft gebracht. Het is zwaar, maar heel leuk. Het is alle tijd waard.'

Goed doel

De finalisten zetten zich tegelijkertijd in voor het goede doel. In dit geval is dat de LINDA Foundation. Deelnemers uit iedere provincie zamelen geld in en daarvan worden cadeaubonnen aan kinderen gegeven. 'Het gaat om kinderen die bijvoorbeeld geen kinderfeestje kunnen geven of niet kunnen trakteren op school, omdat de financiën dat thuis niet toelaten. Kinderen hebben zelf geen invloed op die financiën en dat is erg sneu. Zelf heb ik een hele goede jeugd gehad en kon ik dat soort dingen wel doen. Dat wens ik die kinderen ook toe. Als ik meer dan 400 euro ophaal met mijn eigen actiepagina, dan zet ik daar een prestatie tegenover. Ik daag mezelf graag uit. Ik ga dan lopen of skeeleren vanaf mijn ouderlijk huis in Langelille naar Creil. Dat is zo'n achttien kilometer. Mensen geven mij en de actie wat en daar doe ik graag iets voor terug.’