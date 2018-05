Jeugdviscursus in Emmeloord

Hengelsportvereniging ’t Poldervoorntje houdt zaterdag 19 mei een jeugdviscursus die gegeven wordt door erkende vismeesters van de club. De cursus start om 09.30 in het buurthuis “Espelervaart” Atlantischestraat 18 in Emmeloord.

Het ochtend programma bestaat uit een theorie gedeelte over de biologie van de vis en zijn leefomgeving, afgewisseld met een aantal praktische oefeningen, waaronder de omgang met de vis en de natuur als ook het visveilig onthaken van een gevangen vis.

Na de verzorgde lunch gaan we dan onder begeleiding van onze vismeesters en viscoaches samen vissen in wijkpark De Erven. Alle benodigde materialen voor het vissen zoals hengel, tuigjes en aas, worden door ‘t Poldervoorntje deze dag beschikbaar gesteld.

Na het afronden van de viscursus ontvangen alle deelnemers een “basisdiploma vissen”. Als nieuw lid ontvang je ook de officiële jeugdvispas via ’t Poldervoorntje, zodat ze ook de benodigde vergunning hebben om te mogen vissen in de wateren in en om Emmeloord en vele wateren in de rest van Nederland. Ook de hengel met tuigje mag je na afloop gratis mee naar huis nemen. Daarnaast mag je dan ook meedoen met de vele activiteiten die door de jeugdafdeling van ’t Poldervoorntje worden georganiseerd, waaronder o.a. de jeugdcompetitie, viskamp en vele uitstapjes en cursussen.

Deze jeugdviscursus is speciaal geschikt voor de jeugd van 8 tot 12 jaar die nog geen lid zijn van onze vereniging. Deelname aan deze jeugdviscursus, incl. lunch, lespakket, jeugdvispas en jaarlidmaatschap van ’t Poldervoorntje, kost € 25,00. Meer informatie kunt u vinden op www.poldervoorntje.nl onder het tabblad “jeugd”.

Opgave is noodzakelijk en kan via emailadres: jeugdafdeling.poldervoorntje@xs4all.nl