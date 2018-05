Heelal start tweede meideninloop in buurthuis

Deze meideninloop is elke dinsdag, vanaf 15.30 inloop, en tussen 15.45-16.45 is er een programma. Tijdens dit programma zijn de meiden bezig met verschillende onderwerpen zoals zelfbeeld, een veranderend lichaam, familie, vriendschap, toekomst en andere zaken. Dit wordt gedaan op een creatieve, sportieve en gezellige manier door middel van spelletjes, opdrachten, of koken en bakken. De doelgroep is meiden tussen 11-14 jaar.

‘Voor meiden in deze leeftijd verandert er heel veel. Juist daarom is het zo fijn om ervaringen te delen met leeftijdsgenootjes en een luisterend oor te vinden bij de meidenwerker’, vertelt Karina. Zij wil de meiden laten weten dat ze waardevol zijn, ondanks alle veranderingen, twijfels en onzekerheden die ze kunnen hebben. Vanaf 5 juni begint deze nieuwe inloop.

Jongerencentrum Heelal begon in 2006 naast de reguliere inloop ook een meideninloop. Deze inloop is gekomen vanuit de behoefte om iets speciaal voor meiden apart aan te bieden. Dit omdat meiden onder elkaar zich anders profileren dan in een gemengde groep en ook over andere onderwerpen (willen) praten. Sindsdien is er wekelijks een meideninloop geweest. Vanwege de grote behoefte aan de inloop start het jongerencentrum nu een tweede inloop in het het buurthuis. Meer informatie: Karina Groothuis, via karina.groothuis@yfc.nl