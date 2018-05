Conrad Mbewe spreekt op Urk

Dominee Conrad Mbewe uit Zambia spreekt op Tweede Pinksterdag in sporthal de Schelp op Urk over het thema ‘Volmaakte liefde drijft angst uit’. De avond begint om 20.00 uur.

De preek zal in het Nederlands vertaald worden door ds. Oscar Lohuis. Conrad Mbewe uit Zambia wordt wel ‘de Afrikaanse Spurgeon’ genoemd en heeft in zijn land een reformatie binnen de kerk meegemaakt. Hij is vanaf 1987 voorganger van de Kabwata Baptist Church in Lusaka. Hij was directeur van de predikantenopleiding in Zambia en is eindredacteur van het Reformation Zambia tijdschrift en heeft bijdragen geleverd aan diverse boeken.

Zelf schreef Conrad een boek over pastorale prediking en gemeente-zijn. Hij beschrijft in dit boek dat de kerk van Jezus Christus slechts één fundament heeft: Christus Zelf. Maar op dit fundament moeten fundamentele waarheden komen die in de Bijbel terug te vinden zijn. Op de avond is ook samenzang.