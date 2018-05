Autocross: Stof happen in Rutten

Het was een bijzonder autocrossweekend voor Kris Rol en zijn toekomstige vrouw Isabelle van Benthem. Kris won de autocross van Rutten en Isabelle moest een rondje mee op de auto van Kris voordat ze werd meegenomen voor het vrijgezellenfeestje.

Ze wisten allebei van niets. Het geintje was geregeld door de vriendengroep. Rol en Van Benthem gaan binnenkort trouwen, dat mocht niet onopgemerkt blijft tijdens de cross in Rutten. Een toch al mooie cross voor Kris Rol, die JJ Vrugteveen en Henrico Evers achter zich liet en er aldus met de hoofdprijs vandoor ging.

De baan in Rutten was hard en droog. Eén keer water over de baan sproeien maakte van de cross een waar spektakel. De auto’s gleden alle kanten op. De finale werd gereden door Kris Rol, Stefan Veldhuis, Johrin Woltinge, Henrico Evers, JJ Vrugteveen, Bernard Hamer en Roald Versteijnen. Na een koprol van

Versteijnen volgde een herstart mest zes auto’s.

Kris Rol moest in eerste instantie Vrugteveen en Evers voor zich dulden, maar Rol was beiden uiteindelijk te snel af. Evers moest nog hard werken voor de derde plek. Hamer leek een podiumplaats te veroveren, maar Evers stak daar een stokje voor.