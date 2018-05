Schoolkinderen moeten soepel door verkeer

Rond de zevenhonderd leerlingen uit met name groep 7 van de basisscholen in Noordoostpolder hebben dinsdag het verkeerspraktijkexamen gedaan in het centrum van Emmeloord. Ze fietsten vanaf het politiebureau een rondje door de stad via de Moerasandijviestraat naar de Jumbo in het centrum en terug. ‘Een kwartiertje fietsen’, aldus Jaap Wesselius, bestuurslid van de organiserende afdeling Noordoostpolder van Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met de politie Flevoland. Burgemeester Aucke van der Werff schoot om 9.00 uur de eerste examenkandidaat weg. Wesselius noemt het opvallend hoe gespannen de kinderen zijn voor de test. ‘Je merkt dat veel kinderen niet vaak fietsen en dat vertellen ze ook. Ze worden vaak met de auto naar school gebracht en missen zo de fietservaring. Dat is erg jammer en ook wel een punt van zorg’, vindt Wesselius. Op een enkeling na slaagde iedereen voor de test. De controleurs op de route keken vooral naar of ze soepel door het verkeer gaan, de hand uitsteken en bij stopborden ook daadwerkelijk stoppen. ‘Voor zo’n bord moeten ze echt stoppen, anders slagen ze niet.’