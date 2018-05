Wij mogen van geluk spreken dat wij een kalme moederster hebben, onze zon. Onze naaste buur, Proxima Centauri, laat zich van een heel andere kant zien.

Regelmatig supervlam

Proxima Centauri is een rode dwergster die niet veel groter dan Jupiter is, normaliter honderd maal te zwak om vanaf de aarde met bloot oog te kunnen zien. Proxima is 6 maal zwakker dan onze eigen zon. De ster staat op 4,2 lichtjaren van de aarde. Ter vergelijk: de zon staat op 8 lichtminuten van de aarde. Proxima Centauri blijkt volgens nieuw onderzoek op 18 maart 2016 een uitbarsting te hebben geproduceerd die helder genoeg was om vanaf de aarde met bloot oog te zien. De ster werd dus minstens honderd maal zo helder als normaal. Slecht nieuws dus voor eventuele planeten in de buurt. Tijdens zo’n uitbarsting stoot de ster een bel heet gas (27 miljoen graden!) de ruimte in die zo groot is als de ster zelf. Volgens schattingen aan de hand van het gedrag van andere rode dwergsterren produceert Proxima vijf maal per jaar zo’n supervlam. De omgeving is beslist onleefbaar daardoor. De bij Proxima gevonden planeet zal door de hevige vlammen geen ozonlaag meer hebben waardoor UV-straling ongehinderd de oppervlakte kan bereiken; een onleefbare planeet.

MAAN –Op dinsdag 22 mei komt de maan om 05.49 uur in de schijngestalte van Eerste Kwartier (half, sterrenbeeld Leeuw). Kijk ‘s avonds.

PLANETEN – In de avondschemering is Venus in het westen tot westnoordwesten te zien. Als het donker wordt, staat Jupiter al in het zuidoosten, laag boven de horizon. Hij is verder de gehele nacht te zien. Als het licht wordt staat Jupiter laag in het zuidwesten. In de nanacht en vroege ochtend zijn Mars (l) en Saturnus (r) te zien (laag, zuidzuidoosten, sterrenbeeld Boogschutter). Mars is helderder dan Saturnus en is oranje van kleur. De onderlinge afstand neemt verder toe. Saturnus staat als het licht wordt in het zuiden, Mars in het zuidzuidoosten.

tel. 0527-69914; e-mail: rpelings@hotmail.com.