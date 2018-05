Rabobank blijft hoofdsponsor BVF

‘De Bloembollen Vakdagen Flevoland vinden we een belangrijk evenement in de Noordoostpolder. Het is de ontmoetingsplek voor alle mensen werkzaam in het bloembollenvak, maar ook voor de ondernemers en werknemers uit andere agrarische sectoren zoals de akkerbouw, veeteelt, glastuinbouw, fruitteelt. Rabobank is dé agrarische bank in de Noordoostpolder en onze kracht ligt naast financiële oplossingen en kennis in hoe we mensen aan elkaar verbinden’, aldus Ludo Mennes.

‘Voor ons is het belangrijk dat een partij als de Rabobank zich verbindt aan ons evenement. Door de bijdrage van de bank kunnen we de kwaliteit van de Bloembollen Vakdagen Flevoland voor de komende jaren garanderen en gaan we met de bank in gesprek om de samenwerking nog verder vorm te geven’, vult Marcel Nijenhuis aan.