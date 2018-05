Heartbeat nieuwe single Robbie Mendez

De single is een samenwerking met Dastic en gereleasd door Spinnin’Records. Het is Mendez’ tweede release bij dit dancelabel. ‘De samenwerking met Dastic is een beetje spontaan gekomen’, zegt Mendez. De twee artiesten kennen elkaar via de muziekwereld. Dastic en Robbie Mendez vonden een klik, ook in hun muziek. Ze vullen elkaar goed aan in melodie en baselines. ‘Het is fijn om met Dastic samen te werken, samen bereik je toch meer.’

'Heartbeat' is te beluisteren via Spotify en Youtube. Onlangs bracht Mendez het nummer ‘Can’t move Like Us’ uit bij Armada, het label van Armin van Buuren. Dit nummer maakte hij samen met zijn broer Kevin, die bekend is onder de naam Essentials.

Het zijn voor Robbie Mendez drukke tijden, naast de release van dit nieuwe nummer staat zijn videoserie op het punt van beginnen. Deze serie, ‘The story behind..’ volgt de jonge DJ op zijn weg naar de top. Veel jonge DJ’s proberen door te breken met het maken van muziek, slechts een enkele lukt het. Robbie Mendez wil in zijn videoserie laten zien hoe hij probeert door te breken als een voorbeeld voor andere talentvolle producers.