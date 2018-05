Concurrent vecht tegen uitbreiding Cameranu.nl

Volgens de advocaat ontstaat er met dit nieuwe plan een ongelijk speelveld tussen de concurrenten. Cameranu.nl en Kamera Express worden tot de grootste spelers gerekend op de Nederlandse internetmarkt voor camera’s. Maar Urk bevoordeelt volgens hem Cameranu.nl door een grote winkel toe te laten die eigenlijk niet thuishoort op een bedrijventerrein.

Met dit plan wijkt de gemeente Urk inderdaad af van wat gangbaar is in veel andere gemeenten. Die laten geen detailhandel toe op een bedrijventerrein, want detailhandel hoort thuis in winkelcentra en binnensteden. Maar Cameranu.nl heeft al sinds 2007 een winkel, kantoor en magazijn op het bedrijventerrein dankzij een zogeheten afwijking van het toen geldende bestemmingsplan. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt de mogelijkheid gegeven om de winkelruimte uit te breiden.

En daar zit concurrent Kamera Express dus niet op te wachten. Dat bedrijf moet met zijn vestiging in Zwolle aan regels voldoen die niet voor het Urker bedrijf gelden. Door die ‘valse’ concurrentie kan de omzet van Camernu.nl flink groeien en dat zal de concurrentie gaan merken. ‘Het gaat om grote bedragen’, zegt de advocaat van Kamera Express.

Het is de vraag of de Raad van State een oordeel gaat geven over het ongelijke speelveld tussen concurrenten. Tot nu toe heeft de Raad steeds geoordeeld dat concurrentie geen rol kan spelen bij een bestemmingsplan, omdat dit allereerst gaat over de inrichting van de ruimte. Ook is het de vraag of de Raad van State het nieuwe bestemmingsplan gaat schorsen, want dan moet er sprake zijn van een urgente situatie. De huidige winkel van Cameranu.nl kan gewoon blijven functioneren. Er zijn wel uitbreidingsplannen, maar die zijn nog niet zo concreet. Bouwaanvragen zijn nog niet ingediend.

De Raad doet binnen twee weken uitspraak.