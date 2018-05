Staking streekvervoer wordt weekendstaking

De staking in het Openbaar Vervoer wordt een weekendstaking. Althans, de komende twee weken. Niet aankomende dinsdag en donderdag wordt er gestaakt op stallingen, maar pas op zaterdag 19 mei.

En ook de week erna verschuift de staking naar het weekeinde. “Onze leden willen die duizenden examenkandidaten niet lastig vallen met onze grieven ten aanzien van de werkdruk in het OV. De scholieren hebben zelf even voldoende werkdruk”, verduidelijkt cao-onderhandelaar Hanane Chikhi.

Het verschuiven van de estafettestaking naar de zaterdag betekent wel tegelijkertijd dat zaterdag 19 mei een 24 uurs-staking wordt. Tussen 00.00 en 24.00 uur wordt er in bepaalde regio’s geen openbaar vervoer geregeld. “We geven nog niet prijs welke stallingen zaterdag – of de zaterdag daarna – aan de beurt zijn. We willen voorkomen dat werkgevers vervangend personeel arrangeren”, aldus Chikhi.

Tegelijkertijd hoopt Chikhi dat de aanhoudende staking werkgevers eens te meer zal aanzetten tot een goed cao-bod: “Werkgevers claimen dat ze vakbonden al weer aan de onderhandelingstafel hebben uitgenodigd. Dat is echter niet waar. Want het aanbod waarmee ze ons uitnodigden was volstrekt niet voldoende om ook daadwerkelijk op die uitnodiging te kunnen ingaan.”