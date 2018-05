Roeisloepen Noordoostpolder in top HT-race

GIA Light finishte als dertiende. In het overall klassement, met 136 (!) teams heel sterk bezet, deden de Rietroeiers uit Emmeloord het prima. De mannen roeiden met de Serdon naar de elfde plaats. De Razende Snol, waarmee de mannen van GIA roeiden, werd veertiende. De Schokland, geroeid door mannen én vrouwen van de Zuyderzeeroeiers, finishte op de 97e plaats.

De vrouwen van de Zuyderzeeroeiers, die voor het podium gingen met de Mare Australis, beschreven hoe de vrijdag van de sloeproeiers uit Tollebeek verliep. Het is vroeg dag, om zes uur staan de eerste mannen en vrouwen naast hun bed. Een stevig ontbijt, de twee stuurmannen Roel Swart en Ate de Boer nemen de route nog even door en daarna gaat de Schokland op weg, om even over half negen. Twintig minuten later vertrekt de Mare Australis.

Op het vlakke water worden snelheden tot 12 km/uur aangetikt. Fans in twee volgboten moedigen de roeiers aan. Het water in het Schuitengat is minder diep dan andere jaren, maar de strijd is er niet minder zwaar om. Voor drie vrouwen is het de eerste HT-race. Zaterdagavond is de prijsuitreiking in een grote feesttent. De vrouwen deden 3 uur en 33 minuten over hun race (wattage 53,04). De Schokland deed er precies zes minuten langer over (wattage 48,54).