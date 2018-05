Prinses Beatrix aanwezig bij viering 100 jaar Zuiderzeewet

Prinses Beatrix woont op 14 juni in Biddinghuizen en Lelystad de viering bij van 100 jaar Zuiderzeewet. De prinses onthult Flevowand in Biddinghuizen en ze neemt een vlootschouw af bij de Bataviahaven in Lelystad.

De Zuiderzeewet is één van de meest ingrijpende wetten van Nederland die is vastgesteld. Deze wet heeft de basis gelegd voor de ontwikkeling van Nederland als internationaal kenniscentrum over water. Nederland staat bekend om haar grootschalige waterwerken. De inpoldering van de Wieringermeer, de afsluiting van de Zuiderzee met de Afsluitdijk, de Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn voorbeelden van de invloed van de Zuiderzeewet op de vorming van ons land. Op de dag dat de Zuiderzeewet precies 100 jaar bestaat, zal Prinses Beatrix 2 evenementen in provincie Flevoland bezoeken die aandacht geven aan dit bijzondere jubileum.

Onthulling Flevowand

Geïnspireerd op het tapijt van Bayeux in Frankrijk heeft een enthousiaste groep vrijwilligers uit Biddinghuizen het initiatief genomen om de geschiedenis van de Zuiderzee te verbeelden op doek: de ‘Flevowand’. Over 60 meter ontrolt zich een indrukwekkend verhaal over het ontstaan van het gebied. Meer dan 30.000 uur is er gewerkt aan een kleed met geborduurde historische scenes, waarmee de geschiedenis van de Zuiderzee tot leven komt. Het werken aan de Flevowand heeft een belangrijke rol gespeeld in de vorming van een hechte gemeenschap in het dorp Biddinghuizen. Het 100 jarig bestaan van de Zuiderzeewet is een prachtig moment om in aanwezigheid van de Prinses het doek feestelijk te onthullen.

Vlootschouw Bataviahaven

Het hoogtepunt van de viering van 100 jaar Zuiderzeewet vindt in de Bataviahaven in Lelystad plaats. Op 14 juni start een driedaags publieksevenement ‘de Zuiderzee Havendagen’. Tijdens het evenement wordt uitgebreid aandacht gegeven aan de viering van 100 jaar Zuiderzeewet. In de Bataviahaven ligt op dat moment een grote vloot van bijzondere en historische schepen die een relatie hebben met de geschiedenis van de Zuiderzee, de inpoldering en het huidige IJsselmeer. In de Bataviahaven zal prinses Beatrix met de ‘Groene Draeck’ een vlootschouw afnemen.

De provincie Flevoland is initiatiefnemer van de viering van 100 jaar Zuiderzeewet. Gedurende een jaar vinden in diverse steden en regio’s rondom de voormalige Zuiderzee evenementen en activiteiten plaats en wordt er invulling gegeven aan het programma. Onder meer is er een congres over de landschappelijke inrichting van Nederland en een educatie- en museumprogramma waar 14 musea in het Zuiderzeegebied aan meedoen.

