Enquêtes in Espelervaart

De stichting (H)echt Emmeloord houdt in samenwerking met Stichting Carrefour en de gemeente Noordoostpolder een onderzoek naar de leefbaarheid in de wijk Espelervaart.

De onderzoekers zijn benieuwd hoe bewoners hun wijk ervaren, of ze tevreden zijn of dat er dingen beter kunnen. Ook wordt gevraagd naar de sociale contacten in de omgeving en of er voorzieningen gemist worden. De enquête wordt vanaf 22 mei gehouden door een team van vrijwilligers en start in de Ardennen. De uitkomsten worden met betrokken organisatie gedeeld om te kijken of het wijkbeleid aangepast moet worden.