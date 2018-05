Een al verwelkte bos bloemen markeert de plek aan de Korte Achterzijde in Emmeloord waar vrijdagmiddag de 24-jarige Emmeloorder werd neergestoken en korte tijd later overleed.

De dader, een 36-jarige stadgenoot, werd rond 18.00 uur door een arrestatieteam aangehouden in een woning aan de Leemanstraat. ‘Ik kende Sabir goed, hij kwam hier vaak eten’, zegt Salim Aktas van restaurant Taj Mahal.

‘Sabir kwam vrijdag gewond naar binnen toen ik in de keuken werkte. Hij was twee keer gestoken en verloor veel bloed. Samen met buren en omstanders hebben we de wonden dichtgehouden en de hulpdiensten gebeld. Ik hoorde later dat hij op weg naar het ziekenhuis is overleden. Het was een aardige jongen. Hij had me verteld dat hij net weer een nieuwe baan had.’

Ook de dader kent Aktas goed. ‘Hij was verward en had hulp nodig. De twee kenden elkaar, maar ze hadden geen ruzie. Sabir was een lieve jongen en behulpzaam ook naar de dader toe.Ik weet dat de dader verward was en zich dingen verbeeldde. Het is allemaal heel triest.’