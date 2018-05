Roeirace Harlingen - Terschelling

Een groots evenement met dit jaar prachtige weersomstandigheden voor de roeiers en de supporters op de volgschepen. Om 08:30 uur was de eerste start. Van de polderploegen verscheen GIA’s Zusje als eerste aan de start om 08:40 uur. Na een race met weinig wind en veel zon wisten de Zusjes in een tijd van 3:28:56 uur het zespersoons sloepje het wad over te roeien.

Dit bleek voldoende voor een hele nette zesde plaats op het erepodium. De GIA Light heeft met twee gastroeisters aan boord een 13e plaats behaald in een tijd van 3:36:20. De mannen behaalden met de Razende Snol een 14e plaats, met een geroeide tijd van 2:58:35 uur. Een 11e plaats was er voor de Rietroeiers in de Serdon. Zij bereikten Terschelling na een tijd van 3:16:36 uur.

Veel rusttijd is er niet voor de roeiteams. Op zaterdag 19 mei verschijnen de ploegen aan de start van de roeirace Urk tijdens de Urkerdag. Dit is een wedstrijd die meetelt voor het Nederlands Kampioenschap.