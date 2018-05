Ringslang aan Espelerlaan in Emmeloord

EMMELOORD

Arijans de Ridder spotte woensdag bij zijn vriend Bertus Bunskoek aan de Espelerlaan 69 in Emmeloord een prachtige ringslang. De woning staat pal naast de begraafplaats. ‘Het is een gebied waar veel groen is. Ik vond het werkelijk prachtig om van de ringslang foto’s te nemen. Het zal vast niet uitzonderlijk zijn, maar in een woonwijk maak je dit niet zo snel mee.’ De ringslang komt onder meer voor in het Kuinderbos, maar in steden worden ze zelden gespot. De slang is niet giftig.