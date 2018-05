Ens wint brandweerwedstrijd

Volgens het scenario werd de ploeg opgeroepen voor een industriebrand in het pand van Trendhout aan de Mheneweg Zuid in het Gelderse Oldebroek. De politie vroeg om assistentie van de brandweer, nadat zij een brand in het pand ontdekten. Vanwege een vechtpartij over de verkoop van een tuinhuis waren eenheden al ter plaatse bij het pand. Na wat tikken heen en weer steekt de koper de werkplaats in brand. Dit overvalt de medewerkers die in de werkplaats bezig zijn. Twee personen raken opgesloten door de brand en kunnen niet meer veilig naar buitentreden.

Bij aankomst van de brandweerlieden is de vechtpartij nog altijd gaande, de brandweer zal dan ook moeten wachten tot de politie het incident meester is alvorens zij in actie kunnen komen. Daarna begint de echte klus voor de brandweerlieden. Aan hun de taak om zo snel en bovendien veilig mogelijk de twee slachtoffers uit het brandende pand te halen. Daarnaast moet uiteraard de brand nog even geblust worden. Ook was het slachtoffer wat buiten was gevallen niet geheel onbelangrijk.

De ploeg uit Ens deed dit het beste over de gehele dag en is hierom beloond met de eerste plaats. Met slechts 45 punten verschil werden ze op de voet gevolgd door het uit Gelderland afkomstige Lingewaald-Noord. Ook de Gelderse post Elspeet wist zich te plaatsen voor de volgende ronde. Ens mag op 16 juni haar kunsten vertonen in het Drentse Beilen.