Eigooititel Bas en Rick

Bas Bouwma en Rick Loman zijn donderdag kampioen geworden bij het eigooien in Tollebeek. Ze smeten zonder de schaal te breken een ei van 39,02 meter naar elkaar toe.

Gerben Sieperda en Bart Rinsma zijn met 32,75 meter tweede geworden. In de kinderklasse wonnen Arne Hettinga en Max Hendrikse met een afstand van 36,20 meter. Sjoerd Staal, Niek van der Vlies en Sam van den Heijkant hebben 31,75 meter gegooid in de dubbele dooier klasse. Dit betekent dat de vangers aan elkaar zitten met een fietsband. Marjolein Top en Janine Bakker wonnen de originaliteitsprijs in hun smurfenpak.