Afstudeerconcert Emmy van Boven

Emmy van Boven (19 jaar) uit Emmeloord geeft op woensdag 16 mei om 20.00 uur haar afstudeerconcert in de grote zaal van Theater ’t Voorhuys in Emmeloord.

Emmy studeert die avond af van haar muziekopleiding op het Deltion College in Zwolle. ‘Het wordt de beste avond van mijn leven’, aldus Emmy, minder dan een week voordat zij haar grote concert mag geven in het theater van Emmeloord. Het belooft een uur vol verschillende muziekgenres te worden. Van pop tot jazz en latin. Het optreden wordt beoordeeld door de examencommissie (Simon Feenstra, Klaske Bos en Veerle Verschuren), die na het optreden bekend maken of Emmy geslaagd is.

De band bestaat uit 12 gedreven muzikanten die Emmy heeft leren kennen op het Deltion college, maar ook op het Artez conservatorium in Zwolle, waar zij ook een opleiding volgt. Emmy heeft vanaf haar negende jaar zang- en pianolessen gevolgd bij het Cultuurbedrijf Noordoostpolder.

Meer informatie over het afstudeerconcert op: www.officialemmy.com