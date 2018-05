‘Optimaal van hobby laten genieten’

‘Daar zijn we best trots op’, zegt voorzitter Eeuwe Weening. Hij is liefhebber tot op het bot. ‘Ik ben van oorsprong een wedstrijdvisser, maar ik doe ook aan karpervissen en in de winter vis ik op roofvis, zoals de snoek. Ach en dan pak ik ook nog wel eens een vlieghengel of doe een dagje zeevissen.’ Weening is daarnaast ook nog eens een groot ambassadeur van de grootste sport van Nederland. ‘Dat weten veel mensen niet maar in de hengelsport gaat in Nederland meer om dan in het voetbal. Sportvisserij Nederland heeft een omzet van 7 miljard en heeft daarmee een flink economisch belang’, benadrukt hij.

‘Het is de grootste vrijetijdsbesteding in Nederland’, vervolgt Weening. Om mensen optimaal van deze hobby te kunnen laten genieten, is Weening ook actief als visgids. ‘Ik neem wel mensen mee die een bepaalde soort vis willen vangen. Daarvoor ben ik visgids bij Sportvisserij Oost-Nederland. En ik ga ook nog al eens naar een camping om gasten mee te nemen om samen te vissen.’

En dan zorgt de club ook nog eens voor veel begeleiding van jonge vissers en educatie in de jeugdafdeling. ‘Wij leren jeugd hoe ze moeten vissen en om moeten gaan met de vangst. Hoe je een snoek moet onthaken en dat soort dingen, want je wilt ‘m ook nog wel een keer terugvangen. En er zijn maandelijks activiteiten voor de jeugd.’ Net als bij andere vereniging haakt de jeugd vaak af als ze geld willen verdienen en het drukker op school krijgen. ‘We zien dat heel duidelijk, maar de vissers komen later beslist weer terug. Ik zie dat ook bij mijn eigen zoon.’

Vissteiger

Naast deze activiteiten bemoeit de visclub zich actief met de leefomgeving van de vissen. ‘We houden ons actief met water- en visstanden bezig. We zijn de ogen en oren van gemeente en waterschappen. Als we iets constateren, zoals vissterfte melden we dat. De samenwerking met de instanties is op dat gebied heel goed.’ Verder werkt de club ook nauw samen met overheden om faciliteiten voor vissers te verbeteren. Onlangs werden bij het Kuinderbos in samenwerking met Staatsbosbeheer vissteigers geplaatst. ‘Een voorziening waar we als club ook 10.000 euro in geïnvesteerd hebben. We zijn nog met de provincie Flevoland in overleg over visplekken bestaande uit betonplaten aan de Zwolse Vaart, het Kadoelermeer, Vollenhovermeer en langs de Lemstervaart.’

Vooral dankzij de inzet van ‘t Poldervoorntje wordt de vijver in wijkpark De Erven binnenkort ontdaan van een uitheemse soort waterplant die de plas verstikt. Het gaat hier om het zogenaamde ongelijkbladige vederkruid. ‘Die zorgt voor veel overlast en woekert voort. Achter de schermen zijn we daar vijf jaar mee bezig geweest, maar nu wordt het dan toch aangepakt.’

Receptie

‘t Poldervoorntje vierde zaterdag de verjaardag met een drukbezochte receptie aan de waterkant in café Chillers in Emmeloord. Daar wordt op zaterdag 30 juni groot uitgepakt met een open dag, waar de 70-jarige alle facetten van de club zal tonen met visdemonstraties en visvijvers met vele vissoorten.

Cees Walinga