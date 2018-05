‘Lekker met techniek bezig’

Leerlingen van 4 Havo en 4 VWO van het Emelwerda College in Emmeloord doen met een zelfgebouwde boot mee aan de Young Solar Challenge. Zaterdag was de eerste race in Akkrum.

De groep van 10 bouwers offert een deel van de meivakantie zelfs op om de boot wedstrijdklaar te maken. Drie dagen voor de race is bij het haventje aan het Pinkewad aan de Espelervaart een van de laatste proefvaarten. De maandag daarvoor was de doop en deed ze waar ze voor gemaakt was: varen. ‘Dat was wel een spannend moment’, zegt Simone de Groot, die team captain is.

Lisa de Witte heeft als piloot plaatsgenomen in de boot. ‘Ik ben licht en 16 jaar wat twee vereisten zijn voor het besturen van de boot’, vertelt ze. Ook haar tweelingbroer Rob en Noor Jaasma zijn als piloot aangewezen. ‘We hebben geen ervaring hoor’, zeggen de drie piloten. ‘Maar we leren snel, maar vraag ons niet wat bakboord of stuurboord is.’

Alle 10 leerlingen hebben op het Technasium van het Emelwerda een half jaar gewerkt aan de zonneboot, die als bouwpakket binnenkwam. ‘Alle 32 deelnemende ploegen hebben hetzelfde bouwpakket gekregen’, vertelt Simone. Daarmee is een standaardklasse gecreëerd voor de Young Solar Challenge, waaraan overigens twee teams van de Emmeloorder school meedoen. Ook het team dat vorig jaar meedeed, racet weer mee in een boot die geperfectioneerd is. Het grote doel van de vierdeklassers is in ieder geval om sneller te varen dan hun schoolgenoten uit de vijfde klassen.

30 Ampère

‘Dat is echt ons doel’, zegt Simone wat haar teamleden aan de oever van de Espelervaart nog eens onderstrepen. Met veel enthousiasme zijn de leerlingen aan de slag gegaan om van het bouwpakket een raceboot te maken. De energie haalt de boot uit twee zonnepanelen. Met extreme zonkracht moeten die panelen 30 Ampère kunnen leveren, maar Rob schat in dat het gemiddeld ongeveer 20 zal zijn en dat een snelheid van 17,2 kilometer per uur tot de mogelijkheden behoort.

‘Het was leuk om in teamverband te werken en om lekker met techniek bezig te zijn’, vindt Simone. Docent Annemarie de Soeten, die ook bij de proefvaart aanwezig is, kijkt tevreden toe. In de volle zon maakt de boot behoorlijk vaart. Lisa schiet het havengat uit en is in een oogwenk de hoek om richting de brug in het Pinkewad.

‘Het is zo leuk dat de leerlingen ook in de vakantie met de boot bezig zijn. Het is prachtig om mee te doen en het project is erg leerzaam. We werken ook samen met een school in het Duitse Aurich dat ook een boot bouwt. We onderhouden in het Engels contact met elkaar en geven tips en lossen problemen samen op.’ In het hele verhaal moet ook de naam van technisch onderwijs assistent Maarten Siebelink genoemd worden, die de leerlingen bijstaat bij de bouw.

Het Young Solar Team van het Emelwerda College bestaat uit Willem Bos, David Nieuwland, Rob de Witte, Toshiya Cramer, Anna ter Meer, Noor Jaasma, Merel Cats, Bente Klaver en Simone de Groot. Er volgen nog drie races op 1/2 juni in Hoofddorp, 22/23 juni in Purmerend en op 6/7 juli in Leeuwarden.

Cees Walinga