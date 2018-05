Voetballen om kanker te bestrijden: geef je op

Buiten het Bedrijvenvoetbaltoernooi zijn er dit jaar nog meer acties geweest om de nare ziekte een halte toe te roepen. Zo was er een Raboclubkasactie, Taxus voor hoop ( in samenwerking met HVC en de gemeente), diverse acties ten bate van Alpe d’huZes samen met deelnemers teams die hieraan deel namen en er werden diverse donaties gegaan uit het bedrijfsleven en de samenleving.

De stichting Scoren tegen Kanker maakt geen kosten. Hierdoor besteedt ze 100% van haar inkomsten aan de strijd tegen kanker te besteden. Die doelen vallen uiteen in 3 delen: Scholarship (onderzoek), Lifestyleprogramma & Verwendagen (het omgaan met kanker en kwaliteit van leven) en de Alpe D’HuZes (van kanker een niet langer dodelijke maar chronische ziekte maken).

Bestuursleden gezocht

Op dit moment is de organisatie bezig om te kijken welke doelen dit jaar ondersteund kunnen worden. Zo wordt gekeken of Tarpania Hoeve in Swifterbant en Stichting Living Memories kunnen worden geholpen. De organisatie loopt daarbij echter tegen 1 groot probleem aan en dat is dat het bestuur uit een te kleine groep bestaat om alle werkzaamheden te kunnen behappen. Daarom zoekt ze mensen die dat bestuur willen versterken. Voor opgave aan het toernooi en om te reageren als bestuurslid kan gemaild worden naar scorentegenkanker@gmail.com.