Uitslaande brand verwoest oude woning Ens

Een felle uitslaande brand heeft in de nacht van woensdag 9 op donderdag 10 mei een hoekwoning aan de Antony Coolijnstraat in Ens volledig verwoest.

Het vuur ontstond iets voor 03:00 uur vermoedelijk op de zolder van de woning, greep door de oude bouwconstructie razendsnel om zich heen en sloeg binnen no-time uit het dak. De bewoners werden wakker van de brand en konden op tijd en ongedeerd de woning verlaten, aldus de politie. De brandweer kwam met meerdere voertuigen, waaronder uit Ens, Nagele, Vollenhove en een hoogwerker uit Kampen, ter plekke om de brand te bestrijden. Er bestond een grote kans dat het vuur zou overslaan naar de buren. Dit wist de brandweer door een snelle inzet van binnen uit te voorkomen. Hoe de brand kon ontstaan, is nog onbekend.

De schade is enorm, daarom is de hoekwoning als verloren beschouwd. De naastgelegen woning liep rook- en waterschade op. De bewoners van de overige woningen in het blok konden daar gewoon verder slapen deze nacht. Voor de andere mensen is vervangend onderdak geregeld.