Opnieuw speeltoestel in brand gestoken

In Emmeloord is in de nacht voor Hemelvaartsdag opnieuw brandgesticht op een schoolplein in wijk De Zuidert.

Op het schoolplein van Het Kompas aan de Sondelstraat in de wijk ontdekte een voorbijgangster rond half drie de brand in een speeltoestel op het plein. Vermoedelijk is een piratenschip in de hens gegaan, aldus de politie. De gealarmeerde brandweer had het vuur snel gedoofd, zodat voorkomen werd dat het oversloeg naar andere speeltoestellen en het schoolgebouw.

Op de schoolpleinen in de wijk De Zuidert zijn het afgelopen jaar al tientallen vernielingen gepleegd. Ook ervaart de buurt overlast van hangende jeugd. De politie is bezig met een strengere aanpak en betere surveillance.