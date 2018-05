Gastgezinnen gezocht voor hulphonden

Hulphond Nederland is in Flevoland op zoek naar gastgezinnen die pups gedurende het eerste jaar van hun opleiding een warm thuis willen bieden.

De stichting leidt hulphonden voor mensen met een fysieke beperking, epilepsie of posttraumatische stressstoornis (PTSS). Ook jongeren met gedrags- of emotionele problemen, psychiatrische problematiek, ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD of autisme en (licht) verstandelijke beperkingen blijken gebaat bij de inzet van hulphonden.

Hulphonden wonen in het eerste jaar van hun leven in een huiselijke omgeving. Hier worden zij opgevoed tot rustige en sociaalvaardige honden en leren de eerste basiscommando’s. Bij het gastgezin komen ze in allerhande situaties terecht en leren op iedere denkbare plek hun rust te vinden en zich sociaal te gedragen. Hun verantwoordelijke taak in de toekomst vraagt om een consequente opvoeding. Daarom worden gastgezinnen intensief begeleid vanuit Hulphond Nederland door gastgezinbegeleiders. In het gastgezin wordt de basis gelegd voor een goede hulphond, die in zijn latere leven van zoveel betekenis is.In Flevoland zoekt Hulphond Nederland in de omgeving van Emmeloord liefdevolle gastgezinnen met een rijk sociaal leven die zin en tijd hebben om samen met de stichting een pup op te voeden.

www.hulphond.nl/steunen/gastgezin.