Flevo Boys verpulvert Urk: 0-4

‘We hebben geschiedenis geschreven’, jubelde Arjen Spaan. Heel Flevo Boys was na de sensationele 0-4 overwinning op Urk in extase. De Emmeloorders pakten verdiend de districtsbeker Noord.

De hoofdklasser speelde thuis en was de favoriet, maar Flevo Boys kwam geen moment in problemen en was zeker na rust de betere ploeg. De eersteklasser had al een paar prima kansen gemist, voordat spits Frank Post in 83e minuut na een schitterende solo van Madih Doufikar de beslissende goal langs Cornelis Koffeman schoot. Op dat moment speelde Urk al met tien man, omdat Bennie Dunnink in de 78e minuut rood kreegen dus kon inrukken. Voor rust had Flevo Boys-doelman Rodney Rosink geluk dat hij slechts geel kreeg voor hands buiten de zestien.

Once in a lifetime

Flevo Boys won voor de tweede keer de districtsbeker. De eerste keer was 1991, 27 jaar geleden. En dus was de opmerking van aanvoerder Spaan, die de band van de uitgevallen Aran Nijboer overnam, te begrijpen. ‘Dit is once in a lifetime’, zei Spaan, vlak voordat heel Flevo Boys uit z’n dak ging omdat Nijboer de beker kreeg uitgereikt. Invaller Timon Rorije, die de derde goal maakte: ‘Dit is genieten, dit smaakt naar meer. Vanavond gaat het dak eraf, daarna focussen we op zaterdag.’

Dan staat de uitwedstrijd tegen KHC op het programma. Met de historische overwinning op Urk op zak zal de ploeg van coach Inne Schotanus met een goed gevoel naar Kampen reizen. Lars Klijnstra, die een uitstekende wedstrijd speelde in het hart van de defensie, was opgetogen. ‘Mijn eerste zilverwerk! Als je in de finale staat, wil je ‘em winnen ook. Als dat dan ook nog lukt door met 4-0 te winnen, dat zal niet vaak gebeuren.’

De bekerfinale trok duizenden nieuwsgierigen naar sportpark De Vormt. Veel toeschouwers, prachtig weer, een droomfinale: alle ingrediënten voor een mooie wedstrijd waren aanwezig. Urk had voor rust de overhand in die zin, dat de thuisploeg het meest balbezit had. Flevo Boys vond het prima en kwam niet of nauwelijks in de problemen. Urk speelde alleen maar de lange bal, combineerde totaal niet. Het leverde een paar hachelijke momenten op voor het doel van Flevo Boys, meer niet.

Bal op de stip

De eerste de beste keer dat Flevo Boys in de zestien meter van Urk verscheen, was het meteen raak. Dick Hakvoort werkte Frank Post naar de grond en de bal ging, terecht, op de stip. Aron Strengholt schoot onberispelijk raak: 0-1 na nog geen kwartier spelen. In de tweede helft was de wedstrijd meer in evenwicht. Er kwam meer ruimte en Flevo Boys kwam aan voetballen toe. Frank Post was in de 66e minuut dichtbij de 0-2, maar zijn schot ging net voorlangs.

Na de rode kaart voor Bennie Dunnink was het hek van de dam. Madih Doufikar overleefde een paar aanslagen van Urkers en soleerde schitterend richting Koffeman. De mee opgestoomde Frank Post haalde de trekker over: 0-2. Het was de beslissing, want Urk was met tien man niet meer bij machte nog wat terug te doen. Timon Rorije (schitterend schot) en Frank Post (schuiver vanaf de rand van de zestien) gaven de zege nog meer cachet door in de slotminuten de score op te voeren: 0-4.

Man van de wedstrijd: Frank Post. De spits veroorzaakte een penalty en scoorde twee keer. Zelf bleef hij kritisch. ‘In de eerste helft kwam ik niet veel in het spel voor. In de tweede helft ging het veel beter. Ik ben in ieder geval belangrijk geweest.’ Inne Schotanus was een gelukkig man. ‘Dit is prachtig. Als je hier niet van geniet…’ Voorzitter Henderikus Oost van Flevo Boys sprak van ‘een grote opsteker voor de club’. Arjen Spaan: ‘Dit vergeet niemand meer.’ De bekerfinale winnen, op en tegen Urk, met 0-4. Veel mooier wordt het niet voor de Emmeloorders.

Harry de Ridder