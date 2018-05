In de St. Servatiuskerk in Rutten is maandag 14 mei om 20.00 uur een bijeenkomst ‘Krachtig tegen Armoede’.

In Bant, Creil en Rutten hebben drie organisaties (RK, PKN en Carrefour) het initiatief genomen om inwoners te laten zien hoe je armoede kunt signaleren en waar je dan vervolgens naar toe kunt gaan. Het doel van de avond: Hoe herken je armoede? En als je het ziet, waar kun je dan naar toe zodat diegenen die in armoede leven de juiste hulp ontvangen?

De bijeenkomst in Creil is op dinsdag 22 mei in de Ontmoetingskerk en in Bant op woensdag 30 mei in de Bantsiliek.