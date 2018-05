Wordt nieuwe burgemeester van NOP een vrouw

Veel mensen die mee dachten over hoe de toekomstige burgemeester er uit moet zien, zien ‘hem’ graag in een rokje of mantelpakje. Oftewel het mag een vrouw zijn.

Het moet in ieder geval iemand zijn die boven de partijen staat, duidelijke en begrijpelijke taal spreekt en daadkrachtig optreedt bij calamiteiten. Maar liefst 835 inwoners vulden de afgelopen weken de enquête in. Mede met de resultaten van de vragenlijst gaat de gemeenteraad op zoek naar een opvolger voor burgemeester Aucke van der Werff. Van der Werff kondigde begin dit jaar aan dat hij per 1 oktober stopt als burgemeester van Noordoostpolder.

De resultaten latenz ien dat de inwoners van de burgemeester verwachten dat het iemand is die gericht is op de toekomst van de gemeente en de lijnen uitzet (64% stemmen). Hij of zij moet boegbeeld van de gemeente en de gemeenschap zijn (87% stemmen) en oog hebben voor de menselijke belangen.

“Veel inwoners geven aan dat ze graag zien dat de burgemeester wordt opgevolgd door een vrouw, maar we gaan natuurlijk op zoek naar de beste kandidaat”, aldus

Ellen Lindenbergh, voorzitter van de vertrouwenscommissie, neemt de punten graag mee. ‘We gaan op zoek naar de beste kandidaat.’ In de aanloop naar het opstellen van een profiel worden ook gesprekken gevoerd met mensen die nauw samenwerken met de burgemeester.

De gemeenteraad bespreekt de uiteindelijke profielschets met Leen Verbeek, de Commissaris van de Koning, in een aparte profielschetsvergadering. Daarna wordt de vacature officieel opengesteld. Lindenbergh: ‘Het streven is om in de raadsvergadering van december de nieuwe burgemeester te kunnen benoemen.’

De volledige resultaten van de enquête zijn te lezen op noordoostpolder.nl/peiling