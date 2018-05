PU wil vlaggen in raadszaal NOP

De partij dient daartoe in de raadsvergadering van 4 juni een motie in. Nu de driekleur ook in de Tweede Kamer hangt en steeds meer gemeenten het symbool van eenheid in trots in de raadszaal hebben hangen, vindt de PU dat de gemeente Noordoostpolder niet kan achterblijven. De partij verzoekt het college stappen te ondernemen die ertoe leiden dat nog voor de zomer de nationale vlag en de vlag van Noordoostpolder op een standaard een plaats krijgen in de raadszaal van de gemeente Noordoostpolder.