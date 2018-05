Hoeve wint ZooSite Award

De Orchideeën Hoeve is door ZooSite, de grootste onafhankelijke nieuwswebsite voor dierentuinen en -liefhebbers in de Benelux, uitgeroepen tot ‘Mooiste Indoor Zoo’ in de categorie niet-EAZA.

Het tropische park in Flevoland ontving maar liefst 39,3 procent van de stemmen en liet daarmee de andere genomineerden Almere Jungle, Berkenhof Tropical Zoo, Klein Costa Rica en Vlindorado ver achter zich.

In 2015 viel de Orchideeën Hoeve ook al in de ZooSite-prijzen. ‘We zijn ontzettend trots dat wij deze award voor de tweede maal hebben gewonnen. De Orchideeën Hoeve is nog maar sinds 2014 officieel een dierentuin. Deze prijs is dan ook een echte opsteker en een bekroning op alle vernieuwingen en aanpassingen die wij de afgelopen jaren in ons park hebben gedaan’, zegt mede-eigenaar Thomas Maarssen.

ZooSite reikte nog acht andere prijzen uit. Diergaarde Blijdorp mag zich voor het derde achtereenvolgende jaar de mooiste EAZA-dierentuin van de Benelux noemen. Stichting AAP uit Almere, die onlangs nog zeventien ringstaartmaki’s herplaatste in het nieuwe Makirijk van de Orchideeën Hoeve, sleepte met 66,4% van de stemmen de titel ‘Mooiste specialisatie dierentuin’ in de wacht. De complete uitslag is te vinden op www.zoosite.nl