Help als vrijwilliger de wilde bijen in je buurt

Op allerlei plekken gaan we met vrijwilligers zorgen voor meer voedselplanten, nestgelegenheid en overwinteringsplekken. Maar eerst worden er enkele excursies georganiseerd om vrijwilligers meer te laten zien over het leven van de wilde bijen. Kom op woensdag 23 mei naar de informatieavond in Lelystad.

Het is bijna niet te missen, regelmatig valt te horen of te zien dat het slecht gaat met de wilde, de helft van alle 358 soorten in Nederland is bedreigd. En dat terwijl ze juist onmisbaar zijn. Wilde bijen zijn verantwoordelijk voor 80% van de bestuiving. Gelukkig zijn er allerlei mogelijkheden om hen te helpen, als je maar rekening houdt met de 'wensen' van de wilde bijen.

Meer bloemen, meer bijen

Op verschillende locaties planten we bijvoorbeeld meer nectar- en stuifmeel-planten aan. Nectar voor de energiebehoefte van de bijen, stuifmeel voor het broed. Op andere plekken gaan we 2x per jaar (handmatig met de zeis) maaien om de rijkdom aan bloemen te verhogen.

Nestgelegenheid

Ook willen we verspreid over Flevoland meer nestgelegenheid creëren, door op zandige bodem open plekken af te plaggen of steilrandjes te maken. Zandbijen graven daar graag hun nestgangen. Behangersbijen, klokjesbijen, maskerbijen en metselbijen maken juist graag gebruik van de bijenhotels. Welke bijen in Flevoland zetten in de hotels hun eitjes af? Leuk om dat te onderzoeken met een eenvoudige checklist.

Samen aan de slag

Gezamenlijk willen we ideeën ontwikkelen en geschikte locaties zoeken om de wilde bijen meer kansen te geven. Bovendien worden er enkele excursies georganiseerd om vrijwilligers meer te laten zien over het leven van de wilde bijen. Op woensdagavond 23 mei is er een informatieavond in Lelystad waar vrijwilligers informatie krijgen over de mogelijkheden.

Vrijwilliger worden?

Lijkt het je leuk om bij een vrijwilligersgroepje in de buurt aan te sluiten en een paar keer per jaar samen op pad te gaan om buiten aan de slag te gaan voor wilde bijen? Mail dan naar Tiem van Veen veen@landschapsbeheer.net of geef je op per telefoon: 06-27437823 en kom naar de informatieavond.