8 – 15 MEI

Een van de planeten in het TRAPPIST-1 stelsel zou op grond van modelberekeningen een forse kern van ijzer kunnen bevatten. Diezelfde berekeningen gaven aan dat van de overige zes planeten de minimale grootte van de ijzerkern rond nul is: mogelijk geen ijzerkern, alleen gesteente.

Bescherming door magneetveld

Een gesmolten ijzerkern is noodzakelijk voor de opwekking van een magneetveld, dat de planeet tegen schadelijke stralingsuitbarstingen van zijn moederster beschermt. De minimale grootte van de ijzerkern van een van de planeten bij TRAPPIST-1 blijkt maar liefst 50 procent of nog iets meer te zijn. Bij de aarde is dat vastgesteld op 55 procent. Zonder een beschermend magneetveld is de kans op leven op een planeet zo ongeveer nul. De planeet met ijzerkern is TRAPPIST-1e, de vijfde in het stelsel van de moederster uit gezien. Hij is iets kleiner dan de aarde en lijkt er het meeste op. Wellicht wordt deze planeet nader bestudeerd met behulp van een toekomstige zeer grote ruimtetelescoop.

MAAN – Op dinsdag 15 mei is het om 13.48 uur Nieuwe Maan (onzichtbaar, sterrenbeeld Stier). De maan is nog steeds aan de ochtendhemel te vinden. Op de vroege ochtend van 5 mei zien we de maan tussen Mars en Saturnus in staan.

PLANETEN – In de avondschemering is Venus laag in het westen tot westnoordwesten te zien. Als het donker wordt, staat Jupiter al in het zuidoosten, laag boven de horizon. In de nanacht en vroege ochtend zijn Mars (l) en Saturnus (r) bij elkaar te zien (laag, zuidzuidoosten, sterrenbeeld Boogschutter). Mars is helderder dan Saturnus en is oranje van kleur. De onderlinge afstand neemt toe.

