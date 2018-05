Tollebeek haakt 26 dekens

‘We zijn in maart 2016 in Tollebeek begonnen. Het is zo’n mooi project, je maakt een deken en geeft hem weg. Haken is verbinden en dat is wat er met haakaan in Tollebeek ook is gebeurd’, vertelt Woudstra. ‘Al met al hebben 23 dames gewerkt aan de dekens uit Tollebeek. Je maakt iets kleins en samen wordt het iets groots.’ De haaksters maken zogenaamde cranny squares, dat zijn gehaakte lapjes van 10 bij 10 centimeter. Die worden samengesmeed tot een deken van 1,40 bij 2 meter. De dames in Tollebeek maakten samen 6000 lapjes waarvan 26 dekens gemaakt konden worden. ‘Echt boven verwachting. We hoopten op tien, maar het zijn er dus veel meer geworden.’

De 26 dekens uit Tollebeek worden op 14 en 15 juli in Tytsjerk uitgelegd met nog eens 10.000 dekens tot de grootste deken van de wereld. De dekens gaan daarna als een warme deken naar mensen die ze nodig hebben. ‘Het is heel bijzonder, want aan die deken hebben dan ook heel veel mensen uit heel veel landen meegewerkt. We hadden in Tollebeek een groepje dat iedere twee weken samenkwam, maar ook mijn moeder in Leeuwarden haakte bijvoorbeeld mee.’ De groep uit Tollebeek is in juli van de partij om te zien hoe de grootste deken zich spreidt. ‘Misschien vinden we nog een paar dekens van ons terug in die enorme deken.’ De tweewekelijkse haakmiddagen blijven na het dekenproject overigens wel bestaan. ‘We vinden het zo leuk, we blijven creatief bezig.’