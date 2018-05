Werkgevers OV willen met vakbonden in gesprek

De vakbonden hebben afgelopen dagen sinds de staking op 30 april en 1 mei weer nieuwe eisen gesteld, die niet in het ultimatum staan op basis waarvan de staking op 30 april en 1 mei georganiseerd werd. Werkgevers hebben de vakbonden op 5 mei toch uitgenodigd om in gesprek te gaan.

Nieuwe eisen

De afgelopen dagen is intensief met de vakbonden gesproken over de inzet van bemiddelaars vanuit beide partijen. Deze bemiddelaars zouden zonder vaste voorwaarden verkennen wat er nodig is om met elkaar tot goede afspraken te komen. De werkgevers hebben hierbij aangegeven dat zij sowieso bereid zijn om te praten over de looptijd van de cao en over het verder concreet maken van de afspraken over de werkdruk. Het CNV heeft voor het aanscherpen van de werkdrukafspraken voorstellen gedaan, waar de werkgevers graag met CNV en FNV over spreken.

De FNV geeft aan dat er alleen maar een bemiddelaar mag komen als we als werkgevers vooraf toezeggingen doen over extra betaalde pauzes, aanvullend op het onderhandelingsresultaat wat vakbonden en werkgevers al hadden bereikt op 15 januari 2018. (O.a. 8,3% loonsverhoging in drie jaar, duidelijke afspraken over werkdruk, werkgelegenheidsgarantie). Vijf minuten extra betaalde pauze per 2,5 uur komt grof geschat neer op de kosten van 4 tot 5 % loonsverhoging per jaar. Bovenop het bestaande bod betekent dat minimaal 20% loonsverhoging in drie jaar. Op basis van deze voorwaarde is een verkenning niet mogelijk. Werkgevers hopen dat het FNV ondanks dat de uitnodiging om in gesprek te gaan aanvaardt.

Eerder onderhandelingsresultaat

Op 15 januari bereikten de vakbonden en de werkgevers al een onderhandelingsresultaat. Dat resultaat legde de FNV toen voor aan een slechts een klein deel van haar leden. Alleen leden die bij de bijeenkomsten kwamen konden stemmen, zo’n 10%. Het FNV nam daarna drie maanden om het resultaat voor te leggen en inhoudelijk terug te koppelen. De werkgevers vroegen om meer tijd om voorstellen te beoordelen, waarop de vakbonden een 48-uurs staking organiseerden op 30 april en 1 mei j.l.