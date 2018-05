Ruim 40 auto’s doen mee met Autopuzzeltocht Kuinre

De tocht voerde via de polder rond Bantega polder naar de buurt van Sint Nicolaasga en via Idskenhuizen kwamen de puzzelaars terecht in Langweer.

Via Boornzwaag en Scharsterbrug kwamen ze onder de verlegde A7 door en daarna onder andere via Ouwsterhaule en langs de boorden van het Tjeukemeer naar Delfstrahuizen/Echtenerbrug Daarna over de Schoteruiterdijken langs de Tjonger weer terug naar Schoterzijl. Door de Kuinderpolder werden de deelnemers geleid naar dorpshuis De Botter in Kuinre.

Onderweg kwamen de deelnemers verschillende letters tegen en aanwijzingsborden die genoteerd moesten worden. Ook moest men bij de controleposten vragen beantwoorden en keuzes maken om de juiste route te vinden.

Er waren er maximaal 456 punten te vergaren. Er waren voor de deelnemers die de route het beste hadden gereden 8 prijzen en een poedelprijs beschikbaar die ook dit jaar traditioneel weer bestond uit vleespakketten.

De winnaars waren: Combinatie Koopmans - Bergman 405,8 punten; Combinatie Groenestege – Veenstra 404,0 punten; Combinatie de Rond - Kroes 382,0 punten.